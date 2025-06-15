Азербайджан устанавливает новые стандарты для глобальных углеродных рынков

Автор: Назрин Абдул, Azernews

В качестве ключевого события для международной политики в области климата Всемирный банк приветствовал недавнее соглашение о международных рынках углерода на COP-29 в Баку как потенциальное изменение правил игры для глобального финансирования климата. Согласно его последнему отчету, консенсус, достигнутый по статье 6 Парижского соглашения, может значительно расширить участие стран в торговле углеродом и разблокировать миллиарды новых инвестиций для стран с низким уровнем дохода.

Всемирный банк подчеркивает, что для того, чтобы рынки углерода стали надежным инструментом в глобальной борьбе с изменением климата, они должны быть надежными, прозрачными и регулируемыми. Соглашение, достигнутое в Баку, обеспечивает именно это - проясняя правила трансграничной торговли углеродом и предписывая разработку институциональных и нормативных рамок на национальном уровне. Важно то, что оно закладывает основу для создания контролируемых ООН реестров и стандартизированной рыночной инфраструктуры, которые обеспечат подотчетность и прослеживаемость в усилиях по сокращению выбросов.

Что такое рынки углерода и почему они важны?

По своей сути углеродные рынки представляют собой системы для купли-продажи разрешений или кредитов на выбросы углерода. Эти рынки работают по принципу, что одна тонна углекислого газа, сокращенная или секвестрированная в одной части мира, может компенсировать эквивалентную эмиссию в другом месте. При эффективном управлении углеродные рынки предлагают экономически эффективные средства для сокращения глобальных выбросов.

Их важность заключается в гибкости. Вместо того чтобы предписывать единообразные сокращения выбросов во всех странах - независимо от возможностей или стадии развития - углеродные рынки позволяют странам или компаниям, которые могут сократить выбросы дешевле, продавать избыточные сокращения другим. По данным Всемирного банка, этот механизм может снизить общую стоимость достижения национальных климатических целей до 250 миллиардов долларов в год.

Однако обещание углеродных рынков сдерживалось в течение почти десятилетия из-за отсутствия консенсуса о том, как такие рынки должны функционировать в глобальном масштабе - в частности, в отношении правил, регулирующих прозрачность, двойной учет и кредитную целостность. Этот тупик не позволял странам в полной мере использовать рынки для достижения своих климатических целей.

COP29: выход из десятилетнего тупика

Историческое соглашение, достигнутое на COP29 в Баку, знаменует собой завершение более чем десятилетних сложных переговоров. С достижением консенсуса по всем трем ключевым подпунктам - 6.2, 6.4 и 6.8 - наконец-то создана основа для функционального, прозрачного и справедливого глобального рынка углерода.

Статья 6.2 устанавливает двустороннее или многостороннее сотрудничество между странами, позволяя им прозрачно торговать сокращениями выбросов.

Статья 6.4 устанавливает централизованный рынок углерода под надзором ООН, через который могут выпускаться, продаваться и изыматься кредиты на сокращение выбросов. Это считается преемником Механизма чистого развития в рамках Киотского протокола.

Статья 6.8 предусматривает нерыночные подходы для поддержки стран в реализации их NDC, в том числе посредством финансовой помощи, передачи технологий и наращивания потенциала.

Одним из наиболее важных аспектов соглашения является то, что новая система рынка углерода теперь будет работать под полным контролем Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН). Эта глобальная координация имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы кредиты представляли собой реальные, проверяемые сокращения и не учитывались дважды как странами-покупателями, так и странами-продавцами.

Успешное проведение Азербайджаном COP29 и прорыв, которого он добился в отношении Статьи 6, являются крупным дипломатическим достижением для страны. В качестве председателя COP29 Азербайджан уделял первостепенное внимание разрешению давнего тупика, развернув как технические, так и политические переговоры для достижения консенсуса среди более чем 190 стран.

Это лидерство повысило положение Азербайджана на мировой климатической арене. Более того, будучи развивающейся страной с растущими амбициями в области зеленой энергетики, особенно в области солнечной, ветровой и гидроэнергетики, Азербайджан может извлечь выгоду из финансовых потоков, обеспечиваемых рынками углерода. Выбрасывая меньше выделенной ему квоты на выбросы, Азербайджан мог бы генерировать углеродные кредиты для продажи на международном рынке, направляя эти доходы на дальнейшее зеленое развитие.

Помимо экономики, более широкий геополитический подтекст очевиден: Азербайджан позиционирует себя не только как региональный энергетический центр, но и как посредника глобального климатического сотрудничества в то время, когда многосторонность находится под давлением.

С реализацией Статьи 6 развивающиеся страны теперь имеют мощный инструмент для привлечения климатического финансирования. Страны, выбрасывающие ниже своего лимита, могут продавать излишки квот, в то время как страны с высоким уровнем выбросов - часто промышленно развитые страны - могут более гибко достигать своих целей. Все транзакции будут регистрироваться в централизованных реестрах и под пристальным вниманием РКИК ООН, помогая восстановить доверие к целостности механизмов действий по изменению климата.

Успех COP-29 может также возродить доверие к многостороннему климатическому процессу, в данный момент