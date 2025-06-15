В Турции разбились два воздушных шара, есть погибший и раненые

В турецком городе Аксарай два воздушных шара упали на землю, в результате 1 человек погиб, 19 получили ранения.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило TGRT Haber.

Сообщается, что два воздушных шара врезались в землю в районе долины Ихлара в Аксарае. О состоянии раненых и причинах аварии официальной информации еще нет.

Сообщается, что на месте происшествия бригады скорой медицинской помощи и спасатели провели экстренную эвакуацию.

По факту начато расследование.