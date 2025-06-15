https://news.day.az/world/1760656.html В Турции разбились два воздушных шара, есть погибший и раненые - ФОТО - ВИДЕО В турецком городе Аксарай два воздушных шара упали на землю, в результате 1 человек погиб, 19 получили ранения. Как передает Day.Az, информацию об этом распространило TGRT Haber. Сообщается, что два воздушных шара врезались в землю в районе долины Ихлара в Аксарае. О состоянии раненых и причинах аварии официальной информации еще нет.
В Турции разбились два воздушных шара, есть погибший и раненые - ФОТО - ВИДЕО
В турецком городе Аксарай два воздушных шара упали на землю, в результате 1 человек погиб, 19 получили ранения.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило TGRT Haber.
Сообщается, что два воздушных шара врезались в землю в районе долины Ихлара в Аксарае. О состоянии раненых и причинах аварии официальной информации еще нет.
Сообщается, что на месте происшествия бригады скорой медицинской помощи и спасатели провели экстренную эвакуацию.
По факту начато расследование.
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