Почему Бензия не продлил контракт с "Карабахом"?

Стали известны подробности непродления контракта алжирского футболиста Яссина Бензии с азербайджанской футбольной командой "Карабах".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, между сторонами велись переговоры о новом контракте.

Однако предложенная чемпионом Азербайджана зарплата оказалась намного ниже, чем зарплата, сулимая представителями французской Лиги 2 и тунисским клубом "Эсперанс". По этой причине полузащитник не захотел оставаться в Азербайджане. Футболист, достигший предварительной договоренности с "Эсперансом", скорее всего, откажется от этого клуба. Потому что его товарищи по сборной сообщили, что к Бензии питают интерес и в Саудовской Аравии.

Отметим, что в 97 играх за "Карабах" Бензия забил 25 голов и отдал 25 результативных передач.