https://news.day.az/world/1760604.html

Нетаньяху экстренно созвал военно-политический кабинет Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал военно-политический кабинет на экстренное заседание. Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия премьера. "Премьер-министр в эти минуты проводит заседание военно-политического кабинета", - говорится в заявлении.