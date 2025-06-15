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Мощный взрыв в иранском Караджe из-за израильского удара - ВИДЕО

Мощнейший взрыв прогремел в иранском городе Караджe. Как сообщает Day.Az со ссылкой на СМИ, предварительно, атака велась по объектам Корпуса стражей исламской революции. Сообщается о погибших. В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана.