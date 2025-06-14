Байрамов и Арагчи обсудили ситуацию, возникшую в результате израильской операции против Ирана

14 июня 2025 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Сейедом Аббасом Арагчи.

Как сообщили в субботу Day.Az в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация, возникшая в результате операции Израиля против Ирана.

"Министр иностранных дел Исламской Республики Иран проинформировал об атаке, осуществленной Государством Израиль, а также о шагах, предпринятых Ираном.

Джейхун Байрамов выразил обеспокоенность обострением ситуации в регионе, передал соболезнования в связи с гибелью начальника Генштаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран, других официальных лиц Ирана. Была отмечена тревога по поводу ситуации вокруг ядерных объектов. Подчеркнута важность решения существующих проблем исключительно в соответствии с нормами и принципами международного права посредством диалога и дипломатических методов. Кроме того, было подчеркнуто, что использование территории Азербайджана какой-либо страной против третьих стран, в том числе соседнего и дружественного Ирана, невозможно.

Учитывая закрытие воздушного пространства Ирана, было отмечено, что с использованием сухопутной границы Азербайджана созданы условия для прохода представителей различных стран и самого Ирана.

С учетом опасности расширения конфликта на более широкий регион, была вновь подчеркнута важность восстановления дипломатических усилий.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - отмечается в сообщении ведомства.