В Тегеране не приняли решения о дальнейших переговорах с США
Решение Тегерана об участии в следующем раунде косвенных переговоров между Ираном и США пока не принято.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом 14 июня на брифинге заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи.
По его словам, для Ирана немыслимо предположить, что израильские авиаудары по иранской территории были совершены без координации с США или как минимум без одобрения Вашингтона.
Бегаи отметил, что США на практике сделали шаг, который свидетельствует о бессмысленности переговоров и диалога.
"С одной стороны, они заявляют о стремлении к соглашению по определённому вопросу, а с другой - распределяют роли, позволяя Израилю наносить удары по территориальной целостности Ирана", - добавил он.
Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.
Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Затем очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре