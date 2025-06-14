В Тегеране не приняли решения о дальнейших переговорах с США

Решение Тегерана об участии в следующем раунде косвенных переговоров между Ираном и США пока не принято.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом 14 июня на брифинге заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи.

По его словам, для Ирана немыслимо предположить, что израильские авиаудары по иранской территории были совершены без координации с США или как минимум без одобрения Вашингтона.

Бегаи отметил, что США на практике сделали шаг, который свидетельствует о бессмысленности переговоров и диалога.

"С одной стороны, они заявляют о стремлении к соглашению по определённому вопросу, а с другой - распределяют роли, позволяя Израилю наносить удары по территориальной целостности Ирана", - добавил он.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Затем очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль.