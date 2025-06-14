МАГАТЭ сообщило о серии атак по ядерным объектам Ирана в Исфахане

Иранские установки по конверсии урана в Исфахане подверглись нескольким атакам 13 июня. Данную информацию подтвердило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на своем официальном аккаунте в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На данный момент сообщений о повышении уровня радиации за пределами объекта не поступало. МАГАТЭ продолжает поддерживать тесный контакт с Ираном", - заявили в агентстве.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Затем очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль.