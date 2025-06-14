Развитие Среднего коридора способствует росту туристических перевозок

Средний коридор сыграет роль в пассажирских перевозках в туристическом секторе, а формирующаяся вокруг него динамика внесет вклад в развитие размещения, питания и туристических перевозок.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом заявил советник председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Кянан Гулузаде на пресс-конференции, посвященной открытию летнего сезона в туристическом центре "Шахдаг".

По его словам, новый совместный проект, реализуемый в туристическом секторе между Азербайджаном и Узбекистаном, способствует функционированию как Среднего коридора, так и Шелкового пути.

Гулузаде также отметил, что в рамках Среднего коридора разрабатываются туристические продукты.

"Службы обслуживания тюркских государств совместно работают над определенными маршрутами и пакетами услуг, что приводит к формированию новых туристических продуктов. Наряду с этим, продукты, разработанные в рамках Шелкового пути, также охватывают страны, входящие в этот транспортный коридор", - добавил он.