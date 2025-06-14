Иран пригрозил Британии, США и Франции ударами за помощь Израилю

Иран официально уведомил власти Великобритании, США и Франции, что в случае помощи Израилю в отражении атак исламской республики на еврейское государство их военные объекты на Ближнем Востоке и странах Персидского залива станут целью иранских ударов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Mehr.

По его информации, помимо военных объектов, Тегеран пригрозил атаками на суда и военные корабли в Персидском заливе и Красном море.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Затем очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль.