Граждане Казахстана эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Азербайджан продолжает содействовать эвакуации иностранных граждан из Ирана.

Как сообщили Day.Az в посольстве Казахстана в Баку, граждане этой страны также въехали на территорию Азербайджана через погранично-пропускной пункт "Астара".

"На границе эвакуированных встретили и забрали в Баку сотрудники казахстанского посольства", - сказали в дипредставительстве.

По данным, 6 граждан Казахстана сейчас находятся на территории Азербайджана.

Отметим, что некоторые зарубежные страны обратились к правительству Азербайджана с просьбой оказать содействие в эвакуации своих граждан из Ирана и их возвращении на родину через территорию Азербайджана.