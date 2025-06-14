https://news.day.az/society/1760461.html Граждане Казахстана эвакуированы из Ирана в Азербайджан Азербайджан продолжает содействовать эвакуации иностранных граждан из Ирана. Как сообщили Day.Az в посольстве Казахстана в Баку, граждане этой страны также въехали на территорию Азербайджана через погранично-пропускной пункт "Астара".
Граждане Казахстана эвакуированы из Ирана в Азербайджан
Азербайджан продолжает содействовать эвакуации иностранных граждан из Ирана.
Как сообщили Day.Az в посольстве Казахстана в Баку, граждане этой страны также въехали на территорию Азербайджана через погранично-пропускной пункт "Астара".
"На границе эвакуированных встретили и забрали в Баку сотрудники казахстанского посольства", - сказали в дипредставительстве.
По данным, 6 граждан Казахстана сейчас находятся на территории Азербайджана.
Отметим, что некоторые зарубежные страны обратились к правительству Азербайджана с просьбой оказать содействие в эвакуации своих граждан из Ирана и их возвращении на родину через территорию Азербайджана.
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