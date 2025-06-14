При ударах Израиля погибли два замначальника Генштаба ВС Ирана

Заместитель начальника Генерального штаба ВС Ирана по вопросам разведки генерал Голям Реза Мехраби и замначальника Генштаба по оперативным вопросам генерал Мехди Рабани погибли в результате ударов Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении иранского военного ведомства.

"После агрессии Израиля генералы Голям Реза Мехраби и Мехди Рабани, должностные лица Генерального штаба Вооруженных сил и ветераны ирано-иракской войны, присоединились к своим погибшим товарищам", - приводит заявление Генштаба иранская гостелерадиокомпания.

Ранее иранские власти сообщили, что в результате атаки Израиля погибли начальник Генштаба генерал-лейтенант Мохаммад Багери, командующий центральным штабом ВС "Хатам-аль-Анбия" (штаб войск противовоздушной обороны) генерал-лейтенант Голям Али Рашид, глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) генерал-лейтенант Хосейн Салами и командующий ВКС КСИР генерал Амир Али Хаджизаде.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Затем очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль.