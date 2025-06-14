https://news.day.az/sport/1760537.html Махир Эмрели отклонил предложение английского клуба Стало известно решение игрока сборной Азербайджана по футболу Махира Эмрели, которым интересуется английский клуб "Халл Сити", относительно этого предложения. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, 27-летний нападающий отклонил это предложение.
Махир Эмрели отклонил предложение английского клуба
Стало известно решение игрока сборной Азербайджана по футболу Махира Эмрели, которым интересуется английский клуб "Халл Сити", относительно этого предложения.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, 27-летний нападающий отклонил это предложение.
Хотя президент и глава представителя Чемпионшипа Аджун Ылыджалы связался с нападающим, Эмрели на данный момент не хочет переходить в эту команду.
Футболист намерен продолжить карьеру в Германии.
Отметим, что Махир Эмрели ранее играл за немецкий "Нюрнберг", выступающий во второй Бундеслиге.
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