Пожар в нефтехранилище Шахран в Тегеране взяли под контроль

Министерство нефти Исламской Республики Иран заявило, что пожар, вспыхнувший на нефтебазе Шахран к югу от Тегерана, удалось взять под контроль.

Как передает Day.Az, об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

"Пожар на нефтебазе и топливном резервуаре Шахран к югу от Тегерана взят под контроль", - сообщили в министерстве.

Также отмечается, что черный дым будет оставаться над районом до тех пор, пока топливо в резервуарах полностью не выгорит, однако угрозы для населения нет.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.