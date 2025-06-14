Нетаньяху заявил об угрозе всему Западу со стороны Ирана

Израиль защищает арабских соседей, Европу и США от Ирана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в англоязычном видеообращении.

Он поздравил с днем рождения Трампа и армию США, отмечающую 250-ю годовщину создания. Нетаньяху выразил мнение, что в ходе военной операции против Ирана Израиль "защищает свободу на Ближнем Востоке и за его пределами". "Прямо сейчас Иран бомбит наши мирные районы, в то время как мы атакуем террористов. Это не новость. Они дважды пытались убить президента Трампа. Они бомбили американские посольства. Они убили 241 морского пехотинца [США] в Бейруте [в 1983 году]. Они убили и ранили тысячи американцев своими самодельными взрывными устройствами в Ираке и Афганистане. Они жгут американский флаг, они бесконечно скандируют: "Смерть Америке", - утверждал Нетаньяху.

Он вновь выразил мнение, что Иран хотел создать ядерное оружие, чтобы уничтожить Израиль. По его версии, еврейское государство теперь защищает не только себя, но и других. "Мы защищаем наших арабских соседей, наших арабских друзей в мире, мы защищаем Европу, мы также помогаем защитить Соединенные Штаты, которые все время помогают нам в нашей обороне. Это важная миссия", - полагает Нетаньяху.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары.