Пезешкиан заявил, что Иран никогда не стремился обладать ядерным оружием
Иран, основываясь на своих убеждениях, никогда не стремился обладать ядерным оружием. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает Day.Az.
"Ошибочно полагать, что Исламская Республика Иран примет иррациональные требования и двойные стандарты под давлением или сядет за стол переговоров, пока Израиль продолжает свои атаки", - сказал он.
В телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном Пезешкиан заявил, что атаки Израиля на Иран совпали с процессом переговоров в ядерной сфере.
"Я пришел к власти с намерением взаимодействия с миром и поиска консенсуса в ядерной сфере, но с первого дня Израиль стремился помешать достижению этой цели. Иран всегда был готов достичь соглашения путем диалога и взаимодействия", - заявил Пезешкиан.
В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.
Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары.
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