В этой стране запретили криптовалюту

В Алжире издан закон о запрете криптовалют. Об этом сообщает портал Algerie360, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причиной принятия такого закона стала борьба с отмыванием финансовых средств и финансированием террористических организаций. Теперь в Алжире запрещена эмиссия виртуальных активов любого вида, их приобретение, продажа или владение ими. Криптовалюты нельзя использовать в качестве средства платежа или инвестиций.

Вне закона также оказались эксплуатация и создание обменных платформ криптовалют или связанных с ними электронных кошельков. Кроме того, не допускается любая реклама криптовалют.

Нарушителям грозят лишение свободы на срок от двух месяцев до одного года и значительные штрафы.