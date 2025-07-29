Вниманию водителей!

В целях повышения безопасности дорожного движения с 30 июля на 50-километровом участке автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Республикой Грузия, от Локбатанского круга до АЗС "Azpetrol", расположенной в поселке Алят, предел допустимой скорости движения будет снижен с 110 км/ч до 90 км/ч.

Об этом сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

При этом на тех участках указанной автодороги, где расположены одноуровневые нерегулируемые пешеходные переходы, предусмотрено снижение максимальной скорости движения до 70 км/ч.

В настоящее время на указанном участке дороги ведутся работы по установке соответствующих дорожных знаков.