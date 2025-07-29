https://news.day.az/society/1770830.html В Баку 7-летнего ребенка укусила змея Вчера в Токсикологическое отделение Клинического медицинского центра был госпитализирован мальчик 2018 г.р., которого укусила змея. Об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос АПА, передает Day.Az. Сообщается, что ребёнку была тут же оказана необходимая медицинская помощь.
В Баку 7-летнего ребенка укусила змея
Вчера в Токсикологическое отделение Клинического медицинского центра был госпитализирован мальчик 2018 г.р., которого укусила змея.
Об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос АПА, передает Day.Az.
Сообщается, что ребёнку была тут же оказана необходимая медицинская помощь.
В настоящее время продолжается его лечение в Токсикологическом отделении, состояние оценивается как тяжёлое.
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