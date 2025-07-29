В Баку 7-летнего ребенка укусила змея

Вчера в Токсикологическое отделение Клинического медицинского центра был госпитализирован мальчик 2018 г.р., которого укусила змея.

Об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос АПА, передает Day.Az.

Сообщается, что ребёнку была тут же оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время продолжается его лечение в Токсикологическом отделении, состояние оценивается как тяжёлое.