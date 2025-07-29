В Польше указали на уменьшение территории страны

Территория Польши впервые с 2022 года сократилась на 68 гектаров. Об этом сообщает Gazeta.pl со ссылкой на Главное статистическое управление (GUS) республики, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

С 2022 года площадь Польши увеличивалась, однако в этом году тенденция изменилась. Сокращение площади было зафиксировано в 11 воеводствах. Наибольшее сокращение площади было отмечено в Западно-Поморском воеводстве - 35 гектаров.

Изменения площади связаны с желанием властей страны скорректировать официальные границы прибрежных зон для соответствия фактической морской линии.