Непотушенный окурок стал причиной пожара в Баку

Бросание непотушенной сигареты в мусорное ведро или пакет представляет собой прямую угрозу возникновения пожара. Особенно в жаркие летние дни, когда сохраняется сухая погода, даже едва тлеющая сигарета может привести к крупным возгораниям.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, один из подобных инцидентов произошел по адресу Баку, Наримановский район, улица Ашыг Молла Джума, 46.

По данным ведомства, в результате первичного расследования, проведенного инспекторами Государственной службы пожарного надзора, установлено, что причиной пожара, повлекшего за собой материальный ущерб, стала неосторожность гражданина.

Выяснилось, что он бросил непотушенный окурок внутрь картонных коробок, после чего попытался потушить его, но, не убедившись в полном затухании, покинул место происшествия. В результате произошло возгорание.

"Подобные действия могут повторяться и в других местах, что повышает риск возникновения пожаров в зонах массового скопления людей, на объектах с высоким уровнем опасности, в том числе социально значимых и жизнеобеспечивающих учреждениях, а также в лесах и природных зонах. К сожалению, несмотря на широкомасштабную разъяснительную работу, продолжается пренебрежительное отношение граждан к правилам пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

Учитывая все вышесказанное, МЧС Азербайджана в очередной раз призывает население строго соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в засушливые летние месяцы. Во время курения на открытом воздухе необходимо правильно оценивать пожарную обстановку, а окурки - тщательно тушить и не бросать на землю.

"Одно, казалось бы, незначительное нарушение может стать причиной серьезного и разрушительного пожара. Помните, что равнодушие к правилам - угроза нашей жизни. В случае опасности звоните по номеру 112", - подчеркивается в обращении ведомства.