На этой дороге в Баку ограничат движение

В связи со строительством нового надземного пешеходного перехода на 6,5-м километре новой автомобильной дороги Бёюкшор-Пиршаги, с 1 августа с 09:00 движение автотранспорта на указанном участке будет ограничено.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, ограничение движения будет действовать до полудня.

"Просим водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и в указанный период пользоваться альтернативными маршрутами движения", - отметили в Агентстве.