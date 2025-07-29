https://news.day.az/society/1770802.html На этой дороге в Баку ограничат движение - Дата В связи со строительством нового надземного пешеходного перехода на 6,5-м километре новой автомобильной дороги Бёюкшор-Пиршаги, с 1 августа с 09:00 движение автотранспорта на указанном участке будет ограничено.
На этой дороге в Баку ограничат движение - Дата
В связи со строительством нового надземного пешеходного перехода на 6,5-м километре новой автомобильной дороги Бёюкшор-Пиршаги, с 1 августа с 09:00 движение автотранспорта на указанном участке будет ограничено.
Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, ограничение движения будет действовать до полудня.
"Просим водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и в указанный период пользоваться альтернативными маршрутами движения", - отметили в Агентстве.
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