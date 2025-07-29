На острове Сардиния отдыхающие спасаются бегством от лесного пожара

На итальянском острове Сардиния отдыхающие спасаются бегством от лесного пожара.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Некоторым пришлось спасаться на лодках, поскольку пламя перекрыло дорогу.

Представляем вашему вниманию данное видео: