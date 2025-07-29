https://news.day.az/world/1770835.html На острове Сардиния отдыхающие спасаются бегством от лесного пожара - ВИДЕО На итальянском острове Сардиния отдыхающие спасаются бегством от лесного пожара. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Некоторым пришлось спасаться на лодках, поскольку пламя перекрыло дорогу. Представляем вашему вниманию данное видео:
На острове Сардиния отдыхающие спасаются бегством от лесного пожара - ВИДЕО
На итальянском острове Сардиния отдыхающие спасаются бегством от лесного пожара.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Некоторым пришлось спасаться на лодках, поскольку пламя перекрыло дорогу.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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