Как восстанавливаются старинные азербайджанские ковры

В реставрационном отделе Азербайджанского национального музея ковра систематически проводятся комплексные работы, направленные на сохранение и восстановление уникальных экспонатов с учётом их оригинального облика. Особое внимание уделяется коврам, вышивкам и другим образцам текстильного искусства, которые со временем подвергаются выцветанию, механическим повреждениям и т.д.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend.

Данная деятельность служит сохранению нашего культурного наследия.

Специалисты-реставраторы проводят тщательный анализ состояния каждого предмета, используя как традиционные методы реставрации - восстановление утраченных нитей, укрепление основы и правильная чистка, так и современные технологии. Все работы ведутся с максимальным вниманием к сохранению аутентичности и оригинального внешнего вида экспонатов.

Особое значение имеет сохранение ковров - одного из ключевых элементов национального художественного наследия, отражающего богатство традиций и мастерство наших предков. Благодаря кропотливой реставрационной работе такие шедевры не только восстанавливаются, но и сохраняют свою историческую и культурную ценность, позволяя посетителям музея ознакомиться с живой историей через искусство.

Эти усилия способствуют как продлению жизни музейных экспонатов, так и поддержке традиционных ремёсел. Работа реставрационного отдела музея является неотъемлемой частью процесса сохранения духовного богатства народа и передачи его будущим поколениям.