Как восстанавливаются старинные азербайджанские ковры - ФОТО
В реставрационном отделе Азербайджанского национального музея ковра систематически проводятся комплексные работы, направленные на сохранение и восстановление уникальных экспонатов с учётом их оригинального облика. Особое внимание уделяется коврам, вышивкам и другим образцам текстильного искусства, которые со временем подвергаются выцветанию, механическим повреждениям и т.д.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend.
Данная деятельность служит сохранению нашего культурного наследия.
Специалисты-реставраторы проводят тщательный анализ состояния каждого предмета, используя как традиционные методы реставрации - восстановление утраченных нитей, укрепление основы и правильная чистка, так и современные технологии. Все работы ведутся с максимальным вниманием к сохранению аутентичности и оригинального внешнего вида экспонатов.
Особое значение имеет сохранение ковров - одного из ключевых элементов национального художественного наследия, отражающего богатство традиций и мастерство наших предков. Благодаря кропотливой реставрационной работе такие шедевры не только восстанавливаются, но и сохраняют свою историческую и культурную ценность, позволяя посетителям музея ознакомиться с живой историей через искусство.
Эти усилия способствуют как продлению жизни музейных экспонатов, так и поддержке традиционных ремёсел. Работа реставрационного отдела музея является неотъемлемой частью процесса сохранения духовного богатства народа и передачи его будущим поколениям.
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