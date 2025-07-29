https://news.day.az/sport/1770814.html Садиг Гулиев в "Сабаиле" "Сабаил", формирующий состав на новый сезон, объявил о новом трансфере. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, участник Первой лиги достиг соглашения с Садигом Гулиевым, который до этого выступал за "Туран Товуз". С 30-летним защитником подписан контракт сроком на 1+1 год.
Садиг Гулиев в "Сабаиле"
"Сабаил", формирующий состав на новый сезон, объявил о новом трансфере.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, участник Первой лиги достиг соглашения с Садигом Гулиевым, который до этого выступал за "Туран Товуз".
С 30-летним защитником подписан контракт сроком на 1+1 год.
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