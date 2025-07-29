Садиг Гулиев в "Сабаиле"

"Сабаил", формирующий состав на новый сезон, объявил о новом трансфере.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, участник Первой лиги достиг соглашения с Садигом Гулиевым, который до этого выступал за "Туран Товуз".

С 30-летним защитником подписан контракт сроком на 1+1 год.