В Ереване придумали теорию заговора

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о Мецаморской АЭС.

Day.Az представляет публикацию:

Армянская газета "Грапарак" в лучших традициях жанра фольги на голове снова ударилась в конспирологию. На этот раз - из-за того, что кто-то посмел усомниться в безопасности крупнейшей рухляди на Кавказе, Мецаморской АЭС.

Армяне бесятся из-за репортажа турецкого телеканала NTV и материала британской Daily Mail, вышедших почти одновременно. И там, и там журналисты обращают внимание на то, что станция находится, мягко говоря, в удручающем состоянии и представляет собой нехилую техногенную угрозу и для Кавказа, и для гораздо более обширной географии.

Но, по мнению "Грапарак", все дело вовсе не в реакторе 70-х годов постройки, стоящем в сейсмоопасной зоне и отработавшем в два раза больше положенного срока. Нет, конечно! Что вы?

Это на самом деле "информационная атака" Турции и Великобритании! Они - и армяне в этом уверены - по приказу из Баку (!) решили устроить "координированную кампанию против энергетической безопасности Армении".

А то, что турецкое NTV и британская Daily Mail (которую армянские читатели, конечно, каждый день штудируют за завтраком) назвали Мецамор "новым Чернобылем" - это, оказывается, не потому, что он действительно представляет угрозу, а потому что... хотят "ослабить сотрудничество Еревана с Росатомом".

А разваливаться эта АЭС тоже начала не просто так, а по заказу из Баку?