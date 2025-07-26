Мецаморская АЭС - источник серьезной ядерной угрозы

Устаревшая Мецаморская атомная электростанция в Армении является источником серьезной угрозы безопасности для стран региона. Данной позиции придерживается экспертное сообщество, называющее АЭС советской постройки "бомбой с часовым механизмом" и "новым вероятным Чернобылем".

Как передает Day.Az, об этом передает турецкий телеканал NTV.

Новостной канал привлекает внимание к расположению АЭС в зоне сейсмической активности. "АЭС постройки 1976 года находится всего в 35 км от Иревана и 16 км от границы с Турцией. После землетрясения 1988 года, власти Армении приостановили деятельность АЭС на шесть лет, но в 1995 году восстановили ее работу", - напоминает телеканал.

В репортаже приводится позиция западных экспертов, в частности, Питера Марко Тейса, называющего устаревшую АЭС в Армении "источником серьезной угрозы для безопасности". "В случае ЧП на АЭС, может повториться сценарий Чернобыльской аварии, загрязнение и иные последствия которой ощущаются в Европе на протяжении десятилетий", - предупредил эксперт.

Он призвал мировое сообщество, в частности, ЕС и США "незамедлительно вмешаться в ситуацию и, тем самым, устранить угрозу глобальной безопасности".

Новостной телеканал цитирует публикацию британской Daily Mail, где указывается, что опасения в связи с деятельностью АЭС, озвучивались в самой в Армении еще в 1995 года.

Советник комитета по окружающей среде армянского парламента того периода Виктория Тер-Никогосян называла любую аварию на Мецаморской атомной электростанции "концом Армении".

Телеканал отмечает, что предупреждения от международной общественности об угрозе, исходящей от Мецаморской АЭС, поступают в адрес Армении годами.

К примеру, представитель МАГАТЭ Моррис Роусен называл армянскую АЭС "явно недостаточной", говорится далее в репортаже.