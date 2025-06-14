Нетаньяху пригрозил авиаударами по "каждой цели" в Иране

Самолеты ВВС Израиля в ближайшее время появятся в небе над Тегераном и нанесут удары "по каждому объекту и каждой цели" Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление сделал премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе видеообращения, которое распространила его канцелярия.

"В самое ближайшее время вы увидите самолеты израильских ВВС в небе над Тегераном, мы нанесем удары по каждому объекту и каждой цели", - сказал Нетаньяху.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории.