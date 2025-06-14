Федор Бондарчук поблагодарил Президента Ильхама Алиева за помощь в эвакуации граждан России из Ирана

Я хотел поблагодарить Президента Ильхама Алиева за беспрецедентную помощь в пересечении границы между Ираном и Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал в интервью CBC Народный артист Российской Федерации, режиссёр Фёдор Бондарчук в ходе эвакуации граждан зарубежных стран через ирано-азербайджанскую границу.

"На самом деле, помогали все. Должен сказать про посольство России в Тегеране и консульство. Нас довели до практически двери и границы", - сказал он.

Бондарчук также выразил благодарность министерству культуры Российской Федерации.

"В группе 90 человек, все живые и здоровые. Они сейчас переходят границу. Часть из них улетит сегодня, часть останется в Баку и улетит чуть позже. Мы все немного устали", - сказал Бондарчук.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Затем очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль.