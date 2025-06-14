Назначен новый командующий ВВС КСИР Ирана
Командующим Военно-воздушными силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана назначен бригадный генерал Сейед Меджид Мусави.
Как сообщает в субботу Day.Az, соответствующее решение принял Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи.
В соответствии с решением, после гибели генерала армии Амира Али Хаджизаде в результате израильских авиаударов по Ирану, ВВС КСИР будет возглавлять бригадный генерал Сайед Маджид Мусави.
В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.
Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Затем очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль.
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