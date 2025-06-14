В Израиле заявили о расширении операции на территории Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет масштаб военной операции против иранской ядерной программы, которая проводится на территории исламской республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Об этом сообщил советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

"ЦАХАЛ расширяет масштабную операцию на территории Ирана, направленную против его (Тегерана - прим. ТАСС) ядерной программы и в ответ на продолжающуюся агрессию Ирана. Удары наносятся по десяткам ключевых объектов, включая пусковые установки баллистических ракет, военные базы и стратегическую инфраструктуру, на основе точных разведданных", - написал Гендельман в своем Telegram-канале.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Затем очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль.