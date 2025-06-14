Дом посла Дании в Тель-Авиве попал под удар иранской ракеты

Высотный дом в Тель-Авиве, в котором проживает посол Дании в Израиле Томас Винклер, попал под удар иранской ракеты вечером 13 июня. Об этом дипломат сообщил на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Винклер рассказал, что с ним ничего не случилось, поскольку он был в безопасности в своем защищенном помещении. Примерно через час после иранских ударов сотрудники экстренных служб Израиля добрались до 40-го этажа и помогли ему безопасно спуститься по лестнице.

Сейчас Винклер и другие сотрудники датского посольства находятся в доме за пределами Тель-Авива, поделился сам дипломат.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Затем очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль.