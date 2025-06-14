США рассчитывают на возобновление переговоров с Ираном

Вашингтонская администрация рассчитывает на скорое продолжение переговоров с Тегераном по ядерной программе Ирана, несмотря на отмену очередного раунда этих консультаций 15 июня. Об этом заявил журналистам американский чиновник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Хотя встречи в воскресенье не будет, мы по-прежнему привержены переговорам и надеемся, что иранцы вскоре вернутся за стол переговоров", - привел слова этого должностного лица журналист интернет-портала Axios Барак Равид.

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, который выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном, ранее заявил, что новый раунд переговоров делегаций Ирана и США по ядерному досье, который был запланирован на 15 июня в Маскате, не состоится. С апреля этого года Иран и США вели непрямые переговоры при посредничестве Омана для урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы. После нескольких попыток достичь нового соглашения переговоры оказались под угрозой срыва из-за разногласий по вопросу обогащения урана. Американская сторона настаивала на том, чтобы Иран полностью отказался от обогащения урана на своих ядерных объектах.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории.