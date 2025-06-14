Израиль сообщил о нейтрализации ведущих иранских ядерных ученых и экспертов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нейтрализовала девять ведущих ученых и экспертов Иранской ядерной программы.

Об этом в субботу передает Day.Az на официальный Telegram-канал ЦАХАЛа.

"Все нейтрализованные ученые и эксперты являлись ключевыми фигурами иранской ядерной программы и обладали многолетним опытом в разработке ядерного оружия",- отмечается в сообщении.

Согласно информации ЦАХАЛа, в ходе воздушных ударов были нейтрализованы эксперты в области ядерной энергетики Ферейдун Аббаси и Ахмед Рза Золфагари Дариани, физики Мохаммед Мехди Тегеранчи, Амир Хасан Фаххахи и Мансур Асгери, а также специалист по химическому машиностроению Акбар Моталеби Заде.

Кроме того, в результате ударов погибли эксперт по материаловедению Саид Барджи, специалист по физике реакторов Абдульхамид Минушехр и эксперт по механике Али Бахувей Катимири.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Затем очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль.