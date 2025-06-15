ЕС обеспокоен конфликтом Израиля и Ирана

Европейский союз очень внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке и выражает свою глубочайшую обеспокоенность опасной эскалацией, которая грозит дестабилизировать регион после израильских ударов по Ирану и ответных действий Тегерана, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"ЕС подтверждает свою твердую приверженность региональной безопасности, включая безопасность государства Израиль, и призывает все стороны соблюдать международное право, проявлять сдержанность и воздерживаться от дальнейших шагов, которые могут привести к серьезным последствиям, таким как потенциальный выброс радиоактивных веществ", - говорится в опубликованном коммюнике главы дипломатии Евросоюза Кайи Каллас.

По ее словам, "‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ЕС всегда ясно заявлял, что Ирану никогда не должно быть позволено получить ядерное оружие, и был обеспокоен недавним докладом МАГАТЭ, на основании которого совет управляющих этой организации установил, что Иран не соблюдает свои юридические обязательства по ядерным гарантиям в рамках ДНЯО".

Высокий представитель ЕС по иностранным делам заявила, что "прочная безопасность строится посредством дипломатии, а не военных действий".

"Мы считаем, что дипломатия должна преобладать. ЕС продолжит вносить вклад во все дипломатические усилия по снижению напряженности и поиску долгосрочного решения иранской ядерной проблемы, что может быть достигнуто только путем переговоров", - заявила Каллас.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.