Apple предсказали сложные времена в Китае

В 2025 году корпорация Apple потеряет еще больше рынка смартфонов из-за китайского давления. Об этом сообщает издание SCMP, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа сослались на прогноз компании International Data Corporation (IDC), согласно которому Apple продолжит и дальше терять влияние в Китае - на крупнейшем мировом рынке смартфонов. В материале говорится, что в 2025-м поставки американского IT-гиганта на китайский рынок упадут на 1,9 процента.

Основной причиной наступления "сложных времен" для Apple назвали сильное давление со стороны китайских производителей гаджетов - Huawei, Xiaomi и других производителей. Также позиции Apple ослабевают из-за того, что большинство ее моделей исключили из программы субсидирования. Пекин субсидирует покупку гражданами смартфонов, которые стоят не дороже 6000 юаней, или около 66 тысяч рублей. В свою очередь, большая часть моделей конкурентов стоит дешевле этой отметки.

Кроме того, местные производители устройств быстро освоили и внедрили в свои гаджеты инструменты искусственного интеллекта (ИИ). Отмечается, что Apple мало того, что провалилась с ИИ, так еще и не смогла запустить в Китае одобренную местными властями версию Apple Intelligence.

Уже за I квартал 2025 года поставки iPhone в Китае упали на 9 процентов в годовом исчислении. Apple оказалась единственными производителем смартфонов из первой пятерки, который зафиксировал спад.