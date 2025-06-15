Израильские ВВС нанесли массированный удар по ядерной инфраструктуре Ирана в Тегеране
В ночь на воскресенье 50 истребителей Военно-воздушных сил Израиля атаковали объекты, связанные с иранским ядерным проектом на территории Тегерана.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу израильской армии, удары продолжались всю ночь.
"50 истребителей ВВС всю ночь летали над Тегераном, нанося удары по ядерной инфраструктуре Ирана и объектам, связанным с этим проектом", - говорится в заявлении.
Сообщается, что в результате массированной атаки было поражено более 80 целей. Среди них - штаб-квартира Министерства обороны Ирана, главный координационный центр ядерной программы, а также объекты, где, по данным израильской стороны, Иран скрывает ядерные архивы.
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