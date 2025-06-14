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Работа ПВО Ирана против израильских ракет и БПЛА видна из Нахчывана - ВИДЕО

Работа ПВО Ирана против израильских ударов наблюдается с территории Джульфинского района Нахчыванско АР. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АПА. Представляем эти кадры: В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану.