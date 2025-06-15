Число погибших при ударах по Израилю выросло до восьми, еще 200 человек ранены

Количество погибших в результате ракетных ударов Ирана по Израилю увеличилось до восьми, передает Day.Az со ссылкой на "Коммерсантъ".

Около 200 человек получили ранения, из них как минимум 65 госпитализированы. Спасатели продолжают искать как минимум 35 пропавших без вести.

Как передает The Times of Israel, в пригороде Тель-Авива Бат-Ям ракета попала в многоэтажный жилой дом. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Под завалами могут находиться около 35 человек.

В результате удара по Темре погибли еще четыре человека. Как минимум 14 человек ранены. В Реховоте спасатели также ищут пострадавших под завалами.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.

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