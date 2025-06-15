Франсуа Байру признан самым непопулярным премьер-министром Франции

Рейтинг одобрения премьер-министра Франции Франсуа Байру составляет всего 17%, что делает его самым непопулярным главой правительства в стране, передает Day.Az со ссылкой на Ipsos-Cesi для La Tribune Dimanche.

Рейтинг одобрения президента Эммануэля Макрона также снизился на 5 пунктов по сравнению с маем.

Рейтинг одобрения Эммануэля Макрона и Франсуа Байру резко упал в июне, на 5 пунктов по сравнению с маем для первого и на 3 пункта для второго.

Рейтинг одобрения президента в 21% близок к своему самому низкому значению (20%), достигнутому зимой 2018 года во время кризиса "желтых жилетов". Франсуа Байру, который находится на посту премьер-министра уже шесть месяцев, сейчас имеет рейтинг одобрения всего 17%.