Стало известно о первом мощном и компактном планшете Redmi K Pad

Xiaomi готовится к презентации флагманского смартфона Redmi K80 Ultra и компактного планшета Redmi K Pad. Об этом сообщает портал GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Официально подтверждено, что оба устройства получат флагманский чипсет MediaTek Dimensity 9400+. Кроме того, Redmi K Pad оснастят "передовым" LCD-дисплеем с двойными IC-драйверами. Отмечается, что несмотря на использование LCD-панели, ее стоимость и технологическая сложность сопоставимы с флагманскими OLED-экранами.

По слухам, Redmi K Pad получит 8,8-дюймовый IPS экран с разрешением 3K+ и частотой обновления 165 Гц, а также аккумулятором с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Отдельно отмечается, что Xiaomi оптимизировала конструкцию планшета, снизив вес ключевых компонентов, включая вибромоторы, динамики и модуля экрана. Устройство также получило индивидуально разработанную систему компоновки для обеспечения максимальной эффективности.

Ожидается, что стоимость Redmi K Pad составит около 4000 юаней. Официальные подробности и дата выхода будут объявлены позже.