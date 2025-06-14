В иранской провинции при ударах Израиля погибли десятки военных

По меньшей мере 30 военнослужащих и один сотрудник Организации Красного Полумесяца Ирана погибли в провинции Восточный Азербайджан после начавшихся в пятницу израильских ударов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил губернатор провинции.

"В результате агрессии Израиля против этой провинции, начавшейся в пятницу утром, 30 военнослужащих и 1 член Красного Полумесяца погибли, защищая родину, а 55 человек получили ранения", - приводит его слова агентство ISNA.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории.