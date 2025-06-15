Иран заявил о готовности на договор с отказом от ядерного оружия

Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

"Мы готовы к любому соглашению, направленному на предотвращение появления у Ирана ядерного оружия. Но если цель соглашения - лишить Иран его ядерных прав, то мы к такому соглашению не готовы",- сказал Арагчи.

Министр рассказал, что свой план возможного соглашения по ядерной сделке Иран планировал представить американской стороне на шестом раунде переговоров. Однако атаки Израиля в период переговоров говорят о противодействии любым дипломатическим действиям, считает Аббас Арагчи.

Он также сказал, что Иран прекратит удары по Израилю, если тот остановит агрессию в отношении исламской республики. По мнению главы МИД страны, для этого необходимо осуждение действий Израиля со стороны США.