https://news.day.az/world/1760579.html Масштабные наводнения в ДР Конго - ВИДЕО Масштабные наводнения произошли в Киншасе, Демократическая Республика Конго. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Масштабные наводнения в ДР Конго - ВИДЕО
Масштабные наводнения произошли в Киншасе, Демократическая Республика Конго.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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