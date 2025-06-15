Крупные европейские страны предложили Ирану срочные переговоры по ядерной программе

Германия, Франция и Великобритания готовы провести с Ираном немедленные переговоры по ядерной программе Тегерана с целью деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, передает Day.Az со ссылкой на rus.err.ee.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, находящийся с визитом на Ближнем Востоке.

По словам Вадефуля, он будет стремиться способствовать деэскалации конфликта между Израилем и Ираном. Глава немецкого МИД также отметил, что Тегеран ранее не воспользовался возможностью для конструктивных переговоров.

"Я надеюсь, что это еще возможно", - сказал Вадефуль в субботу вечером в эфире немецкой общественной телерадиокомпании ARD. "Германия вместе с Францией и Великобританией к этому готова. Мы предлагаем Ирану немедленные переговоры по ядерной программе и надеемся, что (предложение) будет принято", - добавил он.

"Это также основное предварительное условие для перевода конфликта в мирное русло, чтобы Иран не представлял угрозы для региона, государства Израиль и Европы", - добавил Вадефуль.

Очередной виток эскалации между Ираном и Израилем начался в ночь на 13 июня, когда израильские военно-воздушные силы нанесли удары по десяткам целей в Иране. Как утверждается, эта операция направлена против иранской ядерной программы. В результате ударов погибли многие высокопоставленные представители военного руководства Исламской Республики и ведущие ученые-ядерщики. После этого Иран приступил к нанесению ответных ударов.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.