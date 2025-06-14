Путин и Трамп обсудили обстановку на Ближнем Востоке

Лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, журналистам сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

"Только что состоялся очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом", - сказал представитель Кремля.

"Разговор продолжался около часа, а если быть точным, 50 минут. Был содержательным, откровенным и, главное, весьма полезным", - сказал Ушаков.

По его словам, Президент РФ Владимир Путин в разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана.

"В центре обмена мнениями, естественно, находилось опасное обострение обстановки на Ближнем Востоке", - сообщил Ушаков. "Владимир Путин, осудив военную операцию Израиля против Ирана, выразил серьезную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта, что имело бы непредсказуемые последствия для всей ситуации в Ближневосточном регионе", - добавил представитель Кремля.

Помощник российского лидера рассказал, что президент "проинформировал американского коллегу о проведенных вчера телефонных контактах с премьером-министром Израиля и президентом Ирана".

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