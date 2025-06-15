https://news.day.az/world/1760608.html

Сирия, Иордания и Ирак объявили о закрытии своего воздушного пространства

Сирия, Иордания и Ирак объявили о закрытии своего воздушного пространства. Как сообщает Day.Az, это произошло после того, как иранские ракеты поразили израильскую Хайфую. В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану.