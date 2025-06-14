Эрдоган обсудил с Пезешкианом эскалацию напряженности между Израилем и Ираном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", в ходе разговора стороны обсудили эскалацию напряженности между Израилем и Ираном, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган решительно осудил незаконные атаки Израиля на Иран и выразил соболезнования народу Ирана в связи с человеческими жертвами.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории.