Президент Ильхам Алиев: Азербайджан выступает сторонником превращения не только региона Южного Кавказа, но и Евразии в целом в пространство диалога и сотрудничества

В современную эпоху в мире происходят чрезвычайно сложные геополитические события. На фоне возникновения многочисленных угроз национальной, региональной и глобальной безопасности, столкновения стран с различными политическими, военными, экономическими, культурными, гуманитарными, экологическими вызовами наблюдаются появление новых центров силы в системе международных отношений и процесс перехода к новому миропорядку. В таких условиях исключительное значение имеют защита государственных интересов, независимости и суверенитета стран, объединение усилий во имя мира, стабильности, сотрудничества и многостороннего развития.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам международной конференции на тему "Новый миропорядок: геополитические аспекты и глобальные вызовы".

В обращении отмечается, что Азербайджан, 20 процентов территории которого около 30 лет находились под оккупацией, несмотря на четыре резолюции Совета Безопасности ООН, требующих полного, незамедлительного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил, столкнулся с двойными стандартами, предвзятым и несправедливым отношением. В результате 44-дневной Отечественной войны и однодневной антитеррористической операции наша страна собственными силами полностью восстановила свою территориальную целостность и суверенитет. Таким образом, сформировалось победоносное и могущественное Азербайджанское государство, о котором мечтал гениальная личность, создатель идеологии национальной государственности общенациональный лидер Гейдар Алиев, спасший современное Азербайджанское государство от глубокого социального, экономического и политического кризиса.

"Азербайджан, постоянно демонстрирующий своей практической деятельностью приверженность справедливому миропорядку, выступает сторонником превращения не только региона Южного Кавказа, где он расположен, но и Евразии в целом в пространство диалога и сотрудничества. Проекты, реализуемые совместно с дружественными и партнерскими странами, вносят весомый вклад в региональную и международную безопасность, создают благоприятную почву для конструктивного и перспективного взаимодействия как между Востоком и Западом, так и между Севером и Югом. Азербайджан, на протяжении четырех лет председательствовавший в Движении неприсоединения, всегда оставался верным Бандунгским принципам и решительно отстаивал справедливость, международное право и законные интересы стран-членов", - подчеркивается в обращении.