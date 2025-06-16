Шушинская декларация - документ, изменивший ход истории Южного Кавказа

Автор: Акпер Гасанов

Четыре года назад, 5 июня 2021 года в городе Шуша, который стал символом победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, была подписана Шушинская декларация о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией. Этот документ не просто зафиксировал итоги войны, но и заложил новые основы региональной архитектуры безопасности, усилив геополитическое влияние Баку, восстановив баланс сил в Южном Кавказе и оказав мощное отрезвляющее воздействие на силы, противодействующие территориальной целостности Азербайджана.

Совершенно очевидно, что до 2020 года Южный Кавказ находился в состоянии искусственного равновесия, в котором неурегулированный армяно-азербайджанский конфликт в Карабахе играл роль рычага давления на Баку. Это статус-кво устраивало определённые внешние силы, включая Францию, США и Россию, а также определенные силы в Иране.

Но 44-дневная война кардинально изменила этот расклад. Азербайджан одержал победу над Арменией. Освобождение города Шуша 8 ноября 2020 года стало поворотным моментом в 44-дневной войне, приведшей к восстановлению контроля Азербайджана над значительной частью своих оккупированных территорий. Уже через семь месяцев в этом городе Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали декларацию, ознаменовавшую новый уровень двустороннего взаимодействия.

Подписание Шушинской декларации стало сигналом: Баку превратился в регионального игрока, тесно интегрированного в военно-политическую систему Турции и, косвенно, НАТО. Этот документ стал логическим завершением победы в войне и в то же время новой точкой отсчёта. Если Пражский мир (1871) закрепил триумф Германии в Европе, то Шушинская декларация стала символом новой реальности в Южном Кавказе - эры усиленного, уверенного, восстановленного Азербайджана.

Ведь, в Шушинской декларации четко прописан азербайджано-турецкий военно-политический союз, включая положение о взаимной военной поддержке.Таким образом, речь идёт не просто о декларации дружбы, а о фактическом военном пакте, аналогичном по сути НАТОвской статье 5.

Также в документе прописано согласование внешнеполитических шагов в условиях угроз, совместное развитие вооружённых сил, включая обмен опытом, кадрами и технологиями, развитие транспортных и энергетических коридоров, включая Зангезурский коридор, сотрудничество в оборонной промышленности, в том числе на уровне производства и НИОКР, общий взгляд на угрозы региональной стабильности.

Последний пункт особо важен в условиях нынешнего противостояния между Израилем и Ираном. Очевидно, что в условиях новой волны напряжённости на Ближнем Востоке, включая военное противостояние между Израилем и Ираном, значение Шушинской декларации выходит далеко за рамки Азербайджана и становится частью более широкого стратегического контекста.

Ведь Шушинская декларация действует как сдерживающий фактор. Любая агрессия против Азербайджана теперь воспринимается как потенциальное столкновение с Турцией, что неизбежно вовлечет НАТО в обсуждение кризиса. В целом, Шушинская декларация является де-факто международным признанием итогов 44-дневной войны. Ее подписание на высшем уровне подтвердило, что оккупированные территории вернулись Азербайджану законным путём и что конфликт завершён, а претензии Еревана бессмысленны.

Кроме того, после подписания Шушинской декларации, Азербайджан рассматривается как полноценный партнёр в обеспечении региональной стабильности. Это документ стал дипломатическим козырем, которым Азербайджан пользуется для нейтрализации информационных и политических атак, особенно в западных столицах.

Это дало свои практические плоды уже вскоре. В 2023 году Азербайджан окончательно восстановил контроль над Ханкенди и остальными территориями Карабаха. Это стало возможным благодаря системной политике Баку, международному признанию итогов 2020 года, в том числе через Шушинскую декларацию.

Да, следует подчеркнуть, что проведение анти-террористической операции в Карабахском экономическом регионе Азербайджана, то есть военно-политический способ полного и окончательного восстановления суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в 2023 году прошел без активного вмешательства международных игроков. И это тоже - прямое следствие консолидации позиций Азербайджана и Турции.

В целом, Шушинская декларация - не просто юридический или дипломатический акт. Это стратегический документ, изменивший ход истории Южного Кавказа. Она зафиксировала победу, обеспечила безопасность, укрепила союз, и превратила Азербайджан в государство, играющее активную роль в региональной и глобальной политике.